Как Международный валютный фонд распределяет деньги? Об этом рассказал экономист Виктор Скаршевский в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

По словам гостя программы, МВФ распределяет деньги довольно специфично. «МВФ распределил по всему миру среди 190 стран, которые являются членами МВФ, 650 млрд долларов. И квота Украины – 0,42%, и, соответственно, мы получили 2,7 млрд долларов в августе», - рассказывает он. В то же время Скаршевский отмечает, что это уже второе такое распределение, первое состоялось в сентябре 2009 года, когда Украине выделили 1,7 млрд долларов.

При этом эксперт отмечает, что в этом распределении есть определенные нюансы: «Если мы не используем эти деньги, мы ничего не платим. Но как только мы начинаем их использовать, мы должны платить за ту сумму, которую мы использовали». Попутно он вспоминает, что за средства, которые Украине предоставили в 2009 году, государству пришлось выплатить более 45 млн долларов процентов.

Как объясняет Скаршевский, за использование всех 2,7 млрд долларов стране придется ежемесячно выплачивать примерно 1,5 млн долларов. «Они явно не будут лежать мертвым грузом, чтоб за них ничего не платить», - подчеркивает экономист. По его мнению, с помощью этих средств правительство может и погасить долги, и перекрыть дефицит бюджета, и тому подобное. Но эксперт напоминает, что за использование средств МВФ придется платить проценты.

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