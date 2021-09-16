В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о своем пути в политику и выборе стать депутатом

Сначала гость программы рассказывает, что строил карьеру спортсмена, в частности, готовился к европейским играм, к Чемпионату мира и не думал о том, чтобы реализовать себя в политике. «И в этот момент меня пригласил в свою команду Владимир Зеленский, который сказал, что очень хочет меня видеть там», - рассказывает Беленюк.

Чемпион отмечает, что был уже знаком с Зеленским и они общались некоторое время, одновременно сам президент благосклонно относится к спорту. С другой стороны, как рассказывает Беленюк, Зеленский хотел сделать его министром. «Какой министр, если я готовлюсь к Олимпиаде. «Но я все равно хочу тебя видеть в своей команде». Я готов поддерживать, в любом случае», - вспоминает спортсмен разговор.

Попутно он отмечает, что не обсуждал с Зеленским вопрос получения депутатского мандата. «Потом так сложилось, что на оглашении списка, на который я был приглашен, называют мою фамилию. В десятке партии «Слуга народа», - говорит Беленюк.

Тем не менее, гость программы объясняет, что он никак не мог бросить спорт ради должности министра, ведь мечтал стать олимпийским чемпионом. «Соответственно таким образом мы и поступили. Касательно моей непосредственно задачи, работы в качестве народного депутата, это, естественно, сфера спорта, из которой я пришел», - заключает он.

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