Энергетики активно работают над возобновлением работы 1-го и 5-го энергоблоков Бурштынской ТЭС



Бурштынская ТЭС в ночь с 15 на 16 сентября подключила к сети дополнительный энергоблок №6 для стабилизации ситуации в энергосистеме, пишет Главком.



Об этом говорится в сообщении прессслужбы ТЭС.



«16 сентября в половине 4 ночи энергетики Бурштынской ТЭС запустили в сеть энергоблок № 6, который до этого времени находился в ремонте. Здесь провели аварийно-восстановительные работы на дымососах (вытяжных вентиляторах, которые предназначены для удаления продуктов сгорания топлива): возобновили бронирование корпусов и завитки дымососов», – сообщили в компании.



Сейчас энергетики активно работают над возобновлением работы 1-го и 5-го энергоблоков, которые 14 сентября отключились из-за свищей на котлах.



Также проводятся восстановительные работы на блоке №2 с целью его дальнейшего вывода из консервации



«Несмотря на недавнюю критическую ситуацию в отрасли, аномально низкие тарифы, которые не покрывали минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии, нерешенный вопрос долгов на балансирующем рынке (1,9 млрд грн – перед генерациями «ДТЭК Энерго»), мы все же смогли аккумулировать ресурс для подготовки предприятия к зиме», – сообщили в пресс-службе станции.



До конца 2021 Бурштынская ТЭС инвестирует в ремонт оборудования еще 223 млн грн. В целом инвестиции в ремонте компанию возрастут до 534 млн грн.





