Украине стоит больше внимания уделять реформе судебной системы и восстановлению доверия к правосудию, а не зацикливаться на создании специальных законов об олигархах.

Такое мнение высказал ведущий телекомпании BBC Стивен Сакур во время форума YES в Киеве, пишет Цензор.нет.

"Министр юстиции сказал, что есть огромные проблемы с правосудием и судами. Вы сами сказали, что оно не работает, люди не доверяют судам. Возможно, сюда нужно обратить внимание? Чем делать то, что было здесь сказано, есть шоу по преследованию самых богатых людей ", - сказал он, обращаясь к министру юстиции Денису Малюське на форуме YES в Киеве.

Он добавил, что в противном случае, без перезагрузки работы системы правосудия, вся борьба против влияния бизнеса на политику может свестись лишь к популистским лозунгам.

"Если вы не делаете первое и второе - то вы строите здание без фундамента", - добавил Сакур.Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причина - неконституционность норм этого законопроекта и нарушение им базовых прав человека.10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.