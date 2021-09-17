Бороться с влиянием крупного бизнеса на политику нужно цивилизованным путем – через антимонопольное и антикоррупционное законодательство, а не выделением отдельного класса богатых людей и гонением на них.
Об этом заявил народный депутат («Слуга Народа») Максим Бужанский.
«Современное европейское государство не может скатываться в парадигму рассуждений с точки зрения классовой борьбы. Это архаично. У нас не может быть такого подхода, при всех благих намерениях. Я согласен, что мы должны сделать все для того, чтобы у нас присутствовал, как верхушка, максимум крупный бизнес, но цивилизованными путями: антикоррупционной деятельностью, антимонопольной деятельностью, налоговой», - заявил Бужанский в эфире телеканала «Украина24».
Он подчеркнул, что иные методы противостояния крупному бизнесу возвращают страну в условный 1918 год.
«Как только мы перешли на риторику богатые всегда не нравятся бедными – мы оказались на уровне 18-го года: голод разруха, нищета и так далее. Мы не таким образом должны идти, это неправильный подход», - добавил Бужанский.
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При этом нардеп добавил, что саму идею деолирахизации он поддерживает, и намерен голосовать за соответствующий проект закона.
Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором указала на несоответствии Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украиной и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.