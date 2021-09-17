Из-за массового экспорта металлолома он стал дефицитным в Украине и отечественные метпредприятия уже вынуждены останавливать производство. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпрому.



«По данным объединения предприятий «Укрметаллургпром», сегодня в Украине остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов», - рассказал Магомедов.



Он напомнил, что металлурги еще летом обратились к правительству с просьбой ввести мораторий на экспорт лома, чтобы избежать критического дефицита этого сырья на внутреннем рынке. А также предупреждали, что, если не ввести мораторий, то уже в начале осени начнутся первые остановки производств. Однако просьбу бизнеса проигнорировали, и уже в ближайшее время все ощутят последствия.



«Если мораторий на экспорт лома из Украины не будет введен, то остановки производств продолжатся. По оценкам экспертов, таким образом страна до конца года может потерять более 1,5 млрд долл валютной выручки. Если МВФ не успеет выделить очередной транш, то недополученная от экспорта валюта может привести к девальвации гривны до 30 грн/долл. Это, в свою очередь, еще больше раскрутит маховик инфляции», - прогнозирует Магомедов.



Депутат призвал правительство как можно скорее ввести мораторий на экспорт лома, отметив, что это не только позволит сохранить отечественную металлургию и работу десяткам тысяч украинцев, но и существенно наполнить государственный бюджет за счет налогов метпредприятий.



«Выгода для бюджета очевидна, ведь переработка лома дает в десятки раз больше налогов, чем его экспорт», - подчеркнул Магомедов.



Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.



В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко подчеркнул, что установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.