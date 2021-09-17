Лидер фракции «Слуга Народа» в парламенте Давид Арахамия публично оскорбил ведущего американского телеканала CNN, который на форуме YES в Киеве критически высказался о проекте закона об олигархах.



«Каждые 15 минут написано, что кто-то высказался против закона об олигархах. Вчера уже было доведено до абсурда. Там была строчка и написано: «ведущий CNN высказался…» - та мне пох..., извините, похрену, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем», - заявил Арахамия в прямом эфире телеканала «Прямой».

Речь идет о ведущем CNN Фариде Закарие, который на прошлой неделе опубликовал интервью с президентом Владимиром Зеленским.



Закария является одним из ведущих журналистов CNN. Во время своего выступления на форуме YES в Киеве он сообщил, что проект закона об олигархах создает риски для функционирования СМИ и свободы слова в Украине.



«Обществу выгодно иметь много розных медиа и множество различных владельцев бизнеса. Я бы скорее беспокоился о законах, которые определенным образом осложняют для гражданского общества и частного сектора возможности владеть СМИ и выражать свое мнение. Очень важно помнить, что свобода слова означает свободу вообще», - комментировал Закария проект закона №5599 об олигархах.