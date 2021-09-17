Политолог Александра Решмедилова в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказала, в чем сложность с созданием госбюджета.

Александра Решмедилова отметила, что государственный бюджет может измениться в процессе нескольких чтений до неузнаваемости.

“Прошлые бюджеты были мало реалистичны, потому что они очень еще с потугами рождались… Боялись, что сложно будет даваться бюджет, потому что очень часто мы уже имеем исходники, когда надо этот бюджет не просто согласовать через парламент, между фракциями, а иногда еще и западными кредиторами”, - сказала Решмедилова.

По ее словам, если изначально не учитывать такие факторы, как инфляция, или курс доллара, при написании бюджета, то потом могут возникнуть проблемы.

“Потому что потом начинается корректировка бюджета. Как это обычно происходит поквартально, или хотя бы два раза в год. Раз в полугодие… Бюджет это планирование”, - добавила Александра Решмедилова.

Она отметила, что бюджет это не хотелки и ультиматумы, а сфера, от которой зависит государство.

“В бюджет надо закладывать и соответствующую налоговую нагрузку, и акцизы, сборы. Доходы можно уравновесить исключительно тем, как ты будешь наполнять. Какие источники. Когда ты закладываешь дырки, такие как от приватизации, которая не реализовалась, или от каких-то легализаций, которые хромают”, - подчеркнула политолог.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что на любые реформы надо иметь расходную статью, которая будет обеспечивать бюджет.

Также Politeka сообщала, что Завальнюк отметила, что в 2022 году ожидается умеренный рост украинской экономики на 3,5%.