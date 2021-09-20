От постоянного повышения тарифов Укрзализныця теряет клиентов, которые переходят на альтернативные перевозки, увеличивать доходность компании нужно из-за расширения клиентской базы.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.



«Когда речь идет о перевозке основных грузов – железная руда, уголь, зерновые, металлы, нефтепродукты и т.д. То есть вещи, которые являются массовыми – песок, щебень, то что нужно для строительства – это массовые виды продукции. То задача ваша (УЗ – ред.) не в том, чтобы максимально увеличить тарифы, больше наварить... К чему это приводит? Потому что вместо того, что часть идет потом в частный сектор, еще и другое дело. Если брать аграриев, то что они делают? Они начинают везти все это путями, разбивая их», - пояснил Кушнирук.



Он подчеркнул: от повышения тарифов УЗ вместо ожидаемых дополнительных доходов только теряет, ведь ее клиенты ищут другие возможности для перевозок. Поэтому акцент в своей политике компания должна делать на увеличение количества своих клиентов, для чего нужно улучшать сервис перевозок и установить обоснованные тарифы.



"Эти массовые грузы не должны давать суперприбыль, но они вам дают главное, они вам дают поток, денежный постоянный поток. И это для любого бизнеса чрезвычайно важно», - сказал Кушнирук.



Ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер отметила, что сейчас «Укрзализныця» работает совершенно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозки и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.



В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что «Укрзализныця» также должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.