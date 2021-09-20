Налоговый комитет Рады проголосовал изменения в «налоговый» закон №5600, однако некоторые правки, внесенные в проект, не были запланированы и являются «отсебятиной» главы налогового комитета ВР Даниил Гетманцева. Поэтому эти правки нужно будет откорректировать уже в сессионном зале, во время голосования. Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко.

Он объяснил, что это касается пункта, где речь идет о формуле, по которой рассчитывается ставка ренты на железную руду. Депутаты решили от индикативной цены на руду в порту Китая (крупнейший покупатель в мире) отнять затраты на логистику от украинского предприятия до порта Китая, так как большинство украинских предприятий добытую железную руду потребляют самостоятельно или поставляют другим предприятиям в Украине (то есть эта поправка по сути логична и правильна, ведь это общемировая практика и рекомендации таких организаций как МВФ, OECD). Однако Даниил Гетманцев в последний момент внес с руки изменение, по которому от стоимости руды минусуются не $15 логистики, как было запланировано, а всего $10.

«Это было просто самостоятельное решение и предложение главы комитета. Он зачитывал решение, которое фактически было только у него перед глазами, и прочитал его с этой нормой. Поскольку решение было длинное и сложное, этот момент упустили. А когда на это коллеги обратили внимание, он сказал, что он не будет возвращаться к этому вопросу», - заявил Николаенко.

По его словам, подобное поведение главы комитета не совсем корректно, но этот пункт еще можно будет исправить в зале.

«Если спикер ВР даст возможность озвучить правку, то можно будет исправить эту самодеятельность Гетьманцева. Потому что это, безусловно, некорректно. Ведь логистика от карьера до борта судна в украинском порту явно стоит не 10 долларов, как считает г-н Гетьманцев», - уверен народный депутат.

Он подчеркнул, что внесение некорректной правки было сознательным решением Гетьманцева.

«Консультировался ли он с кем-то, получал ли он такое указание из офиса (президента – ред.) – не знаю. Не могу сказать. Но это было его решение. И он сказал четко «Это моя позиция!» У Даниила в принципе такой предразверсточный подход: все отобрать и поделить», - резюмировал Николаенко.