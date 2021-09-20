Политический аналитик Валентин Гладких в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, как мировое сообщество отреагирует на выборы в России.

"Украинская сторона абсолютно справедливо и адекватно будет требовать, чтобы результаты выборов не признали. Скорее всего, будет компромиссное решение, когда действительно не признают результаты выборов в Крыму, и не признают результаты выборов в ОРДЛО. Но в целом, я думаю, что результаты выборов в Госдуму будут признаны. Потому что все равно нужно сформировать легальные легитимные органы власти государственной, с которыми мировому сообществу, в том числе и украинской власти, придется иметь какие-то отношения", - сказал Валентин Гладких.

Он отметил, что вряд ли будет категорическая позиция, что выборы в Госдуму не признают в целом. При этом страны, которые ориентируются на Россию, признают выборы.

"У господина Лукашенко немного есть пространства для маневра. Возможно, будут еще какие-то страны. Опять же, если мы посмотрим, какие страны или государства признали результаты так называемого референдума в Крыму, их буквально можно пересчитать по пальцам двух рук, не исключаю, что именно эти государства могут признать безоговорочно и результаты этих выборов. Но подчеркиваю, это, по большому счету, ничего не меняет. Сколько там было этих округов, сколько там депутатов этих изберутся", - добавил Гладких.

По его словам, для результатов выборов в Госдуму не имеют существенного значения голоса во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО.

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