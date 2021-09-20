Стоимость руды на мировых рынках по состоянию на вечер понедельника, 20 сентября, обновила антирекорд: по данным S&P Global Platts, за тонну давали всего $94. Таким образом, только с августа руда потеряла в стоимости почти 100 долларов (тогда она стоила $183/тонна).

Аналитики отмечают, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться. Кроме того, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр, пишет ГМК Центр.

Таким образом, надежд на восстановление цен на высоком уровне остается все меньше.

Экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко ранее предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы скоро закончится, и отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что повышение налогового давления на бизнес, предусмотренное законопроектом №5600, в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к ослаблению позиций украинских экспортеров и негативно отразится на экономической ситуации в стране, ведь именно экспортеры в значительной мере обеспечивают приток валюты в страну.