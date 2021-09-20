В Верховной Раде возникла новая ситуативная коалиция «Слуги Народа», группы «Довіра» и «За Будущее», которую связывают с Игорем Коломойским, специально под принятие закона об олигархах.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«В парламенте сформирована новая «ширка». «Слуга Народа», группа Коломойского «За Будущее» и «Доверие», которую связывают с агро-олигархами уже давно голосуют в унисон. Но сегодня произошло знаковое событие: «ЗаМайбутнє» и «Доверие» сердечко поддержали ускоренное вынесение в зал законопроекта о т.зв. деолигархизацию, или как его уже называют в кулуарах сами слуги – ЗеОлігархізацію», - сообщил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что власть Зеленского слабеет и стремится к контролю за медиа. И Коломойский, который является ближайшим олигархом, не прочь помочь Зеленскому.

«То есть олигарх Коломойский «ЗА» ЗеОлірхізацію. Олигархи аграрные также» за", - добавил Гончаренко.

По его словам, теперь очевидно, что «ЗеОлігархізацію» в парламенте толкают олигархические фракции.

"Коломойский ничего не делает без собственного интереса. Скоро мы увидим чем рассчитаются перед Коломойским за широкую коалицию со Слугами. Это будет еще один «Центрэнерго» или что - то более лакомое», - подытожил Гончаренко.