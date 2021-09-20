Законопроект об олигархах поддержали депутатские группы Игоря Коломойского («За Будущее») и Андрея Веревского («Доверие»), вступив в ситуативную коалицию со «Слугой Народа».
Об этом сообщил народный депутат Виктор Уколов («Европейская Солидарность»).
«Сегодня на Согласительном проявилась «антиолигархическая» коалиция – «Слуги», «За будущее» и «Доверие». За внесение его в повестку дня сегодня проголосовали представители фракции президента «Слуга народа», которого поддержал представитель миллиардера Коломойского и его фракции «За будущее» и представитель аграрного миллиардера Веревского и его группы «Доверие», - сообщил Уколов.
Нардеп подчеркнул, что закон об олигархах направлен на то, чтобы отобрать контроль над основными телеканалами у законных владельцев, есть что является копией методов, которыми действовал в России Владимир Путин в начале 2000-х.
Как сообщалось, 4 оппозиционные фракции раскритиковали проект закона об олигархах. Они убеждены, что он приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью.
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
В Украине продлили карантин: в МОЗ сообщили "конечную" дату
Стрельба прогремела в университете, есть погибшие: первые детали и фото ЧП в России
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, почему покинул Украину: "Вы знаете, что я перфекционист..."
С Поляковой произошла беда прямо на концерте, пришлось вызывать врача: "Будет колоть..."
К такому же выводу пришла уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщив о неконституционности этого закона.
Проект закона об олигархах раскритиковать также иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций. По их убеждению, он нарушает принципы демократии, верховенства права и свободы слова.