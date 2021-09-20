Законопроект об олигархах поддержали депутатские группы Игоря Коломойского («За Будущее») и Андрея Веревского («Доверие»), вступив в ситуативную коалицию со «Слугой Народа».

Об этом сообщил народный депутат Виктор Уколов («Европейская Солидарность»).

«Сегодня на Согласительном проявилась «антиолигархическая» коалиция – «Слуги», «За будущее» и «Доверие». За внесение его в повестку дня сегодня проголосовали представители фракции президента «Слуга народа», которого поддержал представитель миллиардера Коломойского и его фракции «За будущее» и представитель аграрного миллиардера Веревского и его группы «Доверие», - сообщил Уколов.

Нардеп подчеркнул, что закон об олигархах направлен на то, чтобы отобрать контроль над основными телеканалами у законных владельцев, есть что является копией методов, которыми действовал в России Владимир Путин в начале 2000-х.

Как сообщалось, 4 оппозиционные фракции раскритиковали проект закона об олигархах. Они убеждены, что он приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью.

К такому же выводу пришла уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщив о неконституционности этого закона.

Проект закона об олигархах раскритиковать также иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций. По их убеждению, он нарушает принципы демократии, верховенства права и свободы слова.