Только 5,5% украинцев считают, что принятие президентского законопроекта №5599 об олигархах приведет к уменьшению уровня коррупции в Украине

Об этом свидетельствуют данные исследования , обнародованные социологической службой Gradus Research.

В свою очередь 27,6% опрошенных уверены, что закон об олигархах носит декларативный характер и не приведет к обещанным результатам. 14,7% полагают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов; 9,5% - что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес; 5,4% и 4,4% - что закон будет способствовать росту уровня жизни обычных украинцев и росту экономики.

В то, что закон об олигархах позволит в той или иной степени уменьшить влияние олигархов на политику, верят лишь 27,2%. Не согласны с таким утверждением 40,1%. Затруднились ответить 32,3%.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как законопроект об олигархах. Его поддержали 275 депутатов.

Четыре из пяти парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничение свободы слова и к политическому преследования оппонентов действующей властью.

Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины. Спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 «об олигархах» на экспертизу в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия).