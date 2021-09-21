Запасы угля на складах тепловых электростанций увеличились на 14%, в основном за счет его импортных поставок.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб, пишет Минпром.

«Благодаря усилиям энергетиков с каждой неделей заполняемость угольных складов увеличивается. На электростанциях ведутся необходимые ремонтно-подготовительные работы. К примеру, частные энергокомпании вкладывают в ремонты блоков ТЭС, оборудования, зданий и сооружений станций миллиарды гривен», - сообщила нардеп в своем блоге для издания «Минпром».

Он подчеркнула, до конца года планируется провести еще четыре ремонта блоков на Кураховской, Луганской, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС.

«Это важно для надежной и бесперебойной работы в период отопительного сезона», - отметила Гриб.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США.