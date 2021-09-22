Политический эксперт Алексей Якубин в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, почему Украине не стоит не признавать легитимность выборов в Госдуму России.

“Если мы говорим о международной легитимности, в части голосований в Крыму и “самопровозглашенных республиках” это не будет признано. Но в целом я думаю, что все равно международная легитимность будет. Большинство европейских стран, они по умолчанию будут работать с той Думой, которая будет. Мне кажется, вот в этом плане нам очень важно сейчас снова не превратиться в какую-то белую ворону, и не постараться опередить всю планету”, - сказал Алексей Якубин.

Он отметил, что Украине не нужно вводить дополнительные ограничители, которые будут ее же сдерживать.

“Потому что потом ЕС будет и дальше контактировать на уровне с Думой, а мы будем как бы пытаться только жаловаться, и пытаться как-то ЕС просить, “А вы, пожалуйста, вместо нас прокоммуницируйте”, - добавил Якубин.

По его словам, сейчас отношения между Россией и Украиной формально присутствуют.

Как сообщала Politeka , Гладких рассказал, как мировое сообщество отреагирует на выборы в России .