Политический эксперт Алексей Якубин в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, почему Украине не стоит не признавать легитимность выборов в Госдуму России.
“Если мы говорим о международной легитимности, в части голосований в Крыму и “самопровозглашенных республиках” это не будет признано. Но в целом я думаю, что все равно международная легитимность будет. Большинство европейских стран, они по умолчанию будут работать с той Думой, которая будет. Мне кажется, вот в этом плане нам очень важно сейчас снова не превратиться в какую-то белую ворону, и не постараться опередить всю планету”, - сказал Алексей Якубин.
Он отметил, что Украине не нужно вводить дополнительные ограничители, которые будут ее же сдерживать.
“Потому что потом ЕС будет и дальше контактировать на уровне с Думой, а мы будем как бы пытаться только жаловаться, и пытаться как-то ЕС просить, “А вы, пожалуйста, вместо нас прокоммуницируйте”, - добавил Якубин.
По его словам, сейчас отношения между Россией и Украиной формально присутствуют.
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Как сообщала Politeka, Гладких рассказал, как мировое сообщество отреагирует на выборы в России.
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