"Укрзализныця" не может справиться с ростом спроса на поставки горючего, и проблемы с возвратом пустых цистерн только нарастают. Из-за этого в регионах возникли перебои с поставками и произошло значительное подорожание дизельного топлива

Об этом сообщает Auto24.

По итогам оперативного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", за прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1,31 грн/л (+5,49%), бензинов – на 8-11 коп./ л, или на 0,35%.

Но при этом в некоторых регионах цены выросли значительно больше. Так, в Коростене 20 сентября цены на 1,7 грн/л превышали номинальную стоимость неделей ранее. В Новограде с прошлой пятницы бензин прибавил 1,60-1,85 грн/л, до 25,15-25,40 грн/л.

В столичном регионе за неделю прайсы взлетели в среднем на 1,50 грн/л. Предложения 20 сентября были в широком диапазоне, от 25,00 до 25,70 грн/л.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают: основной причиной роста цен стали задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях «Укрзализныци», которые и спровоцировали локальные дефициты дизельного топлива.

«Из-за невозврата пустых вагонов "Укрзализныцей" обратно на Волгоградский НПЗ, еще с прошлой недели на востоке страны наблюдаются перебои с поставкой ресурса. А на этой неделе проблемы почувствовали в Коростене», – рассказывает один из трейдеров.

Напомним, заметные задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях «Укрзализныци» начались в первых числах осени. Тогда эти задержки спровоцировали локальные дефициты ДТ, и как следствие – ажиотаж на рынке. Теперь этот ажиотаж привел к росту цен на дизтопливо.

Ранее временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что «Укрзализныця» находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессиональности руководства.