Власть обязана остановить массовый вывоз металлолома из Украины, иначе мы потеряем как ряд существующих заводов, так и потенциал для модернизации отрасли

Об этом заявил эксперт, директор информационно-аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко.

По его словам, сейчас в мире развернулась борьба за металлолом, который является стратегическим сырьем для металлургии. И многие страны начали вводить ограничения на его вывоз, чтобы обеспечить сырьем своих металлургов. Однако в Украине пока таких шагов не предпринимают.

«Все страны мира в онлайн режиме, в оперативном режиме, те, у кого развита металлургия, реагируют на рост цен на лом и защищают себя. Они включают протекционизм, запрещают экспорт лома или повышают пошлину на лом. Точно также должна поступать Украина. Мы не глупее других, мы должны заботиться о собственном внутреннем рынке, о собственной конукрентоспособности на международной арене», - объяснил Зинченко.

По его словам, массовый вывоз лома из Украины в последние месяцы уже привел к его дефициту на внутреннем рынке и ряд металлургических заводов вынуждено сокращают производство. Если в ближайшее время не ввести мораторий на экспорт лома, то наша металлургия не будет иметь потенциала для сокращения выбросов СО2 и Украина не сможет выполнить цели по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения. Так как именно рост использования лома в производстве стали уменьшает выбросы СО2.

«По нашим оценкам, через 5-10 лет, если отрасль останется не регулированной, со скачками цены, с отсутствием реакции государства, у нас реально станет под вопросом существование 5-6 заводов и мы просто перестанем быть конкурентоспособными, лома перестанет хватать. Импортировать лом в Украину мы не можем, это невыгодно, у нас сразу ляжет экспортоориентированная металлургия. И получается, что это негативно повлияет на торговый баланс, на курс валют и доллар взлетит до небес, потому что 35% экспортных поступлений – это металлургия», - прогнозирует Зинченко.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что, если не ввести запрет на экспорт металлолома, Украину ожидает масштабный кризис в металлургии, что негативно скажется на бюджете, которые недополучит $1,5 миллиардов.

В свою очередь Руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва посчитал, что до конца года экспорт лома из страны может достичь катастрофических 1,5 млн тонн. От этого государство получит около 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. А те же 1,5 млн тонн, переработанные в металл, принесут Украине 85 млрд грн налогов.