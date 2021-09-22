"Если закон об олигархах будет принят в той редакции, что предлагается, власть сможет влиять на владельцев СМИ", - Костенко



Закон об олигархах предусматривает в первую очередь ограничение работы СМИ, что не может иметь места в демократических государствах, пишет Главком.



Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки («Голос») Роман Костенко в эфире телеканала «Прямой».



"Под прикрытием этого популярного лозунга – борьба с деолигархизацией мы видим, что власть она фактически хочет вести беспрецедентные карательные меры фактически невозможны ни в одной цивилизованной демократической стране. И это, очевидно, в первую очередь касается СМИ», – заявил нардеп.



Он подчеркнул, что если этот законопроект будет принят в той редакции, которая предлагается, власть сможет влиять на владельцев СМИ, пугая их реестром олигархов.



"Это то, о чем говорим и в частности мы говорили в своей фракции «Голос» – это закон не для борьбы с олигархами. Это закон есть для предоставления большей полноты и узурпации власти именно офису президента", - отметил Костенко.



Напомним, проект закона об олигархах Верховная рада планирует рассмотреть 23 сентября.



По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах, в раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы «За Будущее» Игоря Коломойского и «Слуги Народа».