НКРЭКУ планирует принять постановление и внести изменения в «Порядок распределения пропускной способности межгосударственных сечений», что может привести к финансовым потерям экспортеров и усложнить работу производителей электрической энергии

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех.

«Постановлением предусмотрено применение пропорционального ограничения, которое может в реалиях работы украинской энергосистемы, в частности Бурштынского энергоострова, привести к искусственному ограничению трейдеров в доступе к межгосударственному сечению приобретенного на долгосрочных аукционах», - написал Сергей Чех на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие ограничения закономерно приведут к финансовым потерям экспортеров и усложнят работу не только трейдеров, но и производителей электрической энергии.

Чех также обратил внимание на то, что постановлением НКРЄКУ и Проектом изменений в него установлено компенсировать при уменьшении физического права на передачу стоимость уменьшенных прав сечения. При этом в европейском законодательстве экспортёрам компенсируют стоимость разницы цен на электрическую энергию между странами.

«Следует отметить, что ни действующая редакция Порядка, ни предложенные Регулятором изменения не решают проблему непрозрачного расчета ограничений, которые вводит Укрэнерго», - отметил он.