Министерство экономики пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле «Роттердам+» - цена топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/т за доставку топлива в Украину

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства экономики.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на дизтопливо – 29,59 грн/литр. По сравнению с серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн/литр, тогда как на ДТ – увеличилась на 0,27 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр. Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.