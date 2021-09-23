Верховная Рада Украины приняла закон о деолигархизации
Закон под названием "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)", поддержали 279 депутатов из фракций "Слуга народа" (229 голосов) и групп "Доверие" (15), "За Майбутнє" (18) и "Голос" (11). Из внефракционных нардепов проголосовали шесть.
Не отдали за законопроект ни одного голоса «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Европейская солидарность» и Батькивщина». Результаты голосования выглядят довольно красноречиво.
Документ, принятый в первом чтении, спикер направил в Венецианскую комиссию на экспертизу. 22 сентября он заявил, что в зависимости от выводов экспертов Совета Европы, закон могут пересмотреть. Заключение Венецианской комиссии должно поступить в декабре.
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Ко второму чтению документа депутаты подали более 1200 поправок.
Оппозиционеры требовали рассмотрения всех поправок к проекту, однако расмотрение проходило по сокращенной процедуре. Это вызвало возмущение и даже попытки блокировать трибуну.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.
Согласно закону, основанием для включения в реестр олигархов, который формирует и ведёт Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
Согласно законопроекту, олигархам запрещается:
1) делать взносы в любой форме в поддержку политических партий, в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), политических партий во время избирательного процесса;
2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;
3) финансировать любую политическую агитацию, или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Олигархи также будут обязаны подавать декларации о доходах, которые подают чиновники согласно антикоррупционному законодательству.
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