Верховная Рада Украины приняла закон о деолигархизации

Закон под названием "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)", поддержали 279 депутатов из фракций "Слуга народа" (229 голосов) и групп "Доверие" (15), "За Майбутнє" (18) и "Голос" (11). Из внефракционных нардепов проголосовали шесть.

Не отдали за законопроект ни одного голоса «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Европейская солидарность» и Батькивщина». Результаты голосования выглядят довольно красноречиво.

Документ, принятый в первом чтении, спикер направил в Венецианскую комиссию на экспертизу. 22 сентября он заявил, что в зависимости от выводов экспертов Совета Европы, закон могут пересмотреть. Заключение Венецианской комиссии должно поступить в декабре.

Ко второму чтению документа депутаты подали более 1200 поправок.

Оппозиционеры требовали рассмотрения всех поправок к проекту, однако расмотрение проходило по сокращенной процедуре. Это вызвало возмущение и даже попытки блокировать трибуну.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Согласно закону, основанием для включения в реестр олигархов, который формирует и ведёт Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Согласно законопроекту, олигархам запрещается:

1) делать взносы в любой форме в поддержку политических партий, в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), политических партий во время избирательного процесса;

2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

3) финансировать любую политическую агитацию, или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Олигархи также будут обязаны подавать декларации о доходах, которые подают чиновники согласно антикоррупционному законодательству.

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