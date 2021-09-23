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"На Калушской ТЭЦ 19 сентября закончился уголь. Государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку. Из нормативных 33 900 тонн, которые предусматривало Минэнерго, на складах НОЛЬ тонн», - сообщила экс-нардеп на своей странице в Facebook.
Критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ возникла в конце августа. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.
Руководство ТЭЦ сообщил, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.
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Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap).
«Надеюсь, Кабмин, вместе с депутатским корпусом, смогут в ближайшее время объяснить обществу, как при таких условиях пережить зиму», - подытожила Войцицкий