О диссидентстве как явлении в общественно-политической жизни Украины рассказал главный редактор издательства «Дух и Литера» Национального университета Киево-Могилянская академия Леонид Финберг в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

Существуют тысячи англоязычных текстов о движении украинских диссидентов, отмечает он.

«Это были редкие издания, когда о диссидентском движении вообще ничего не знали, только очень узкие круги. Они выпускались небольшими тетрадками, как хроника из того, что происходило в Советском Союзе. Это были небольшие тиражи, и они в значительной степени были ориентированы на украинского читателя. Потому что за «стеной» нам это не давали читать по понятным причинам. А количество тех людей за рубежом, которые интересовались украинским или литовским диссидентским движением, было небольшим», - говорит Финберг.

Это растянулось на десятилетия, и тысячи текстов надо было собрать и обобщить для книги «Украинские диссиденты».

«Такой обобщающей работы по истории украинского диссидентства на английском языке, по-моему, не было. Нам, во всяком случае, неизвестно. Кроме того, даже если что-то похожее и было, то мы претендуем на то, что это не исследование о диссидентском движении, какие были. А это антология текстов, которые наиболее адекватно дают представление о том, что же это было», - отмечает он.

Как сообщала Politeka, правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс высказался о том, как Нам важно достичь равновесия между ценностями выживания и ценностями самореализации.

Также Politeka сообщала, что вышла книга Михайла Винницкого «Украинский Майдан, российская война. Хроника и анализ Революции Достоинства».