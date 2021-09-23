Верховная рада смогла принять законопроект об олигархах с учетом голосов группы «За Будущее» Игоря Коломойского и «Довира» Андрея Веревского

За принятие проекта закона проголосовало 279 депутат.

Группа Коломойского дала за законопроект 18 голосов, группа Веревского - 15 голосов.

Рада приняла проект закона, не дожидаясь вывода Венецианской комиссии, которая по просьбе Украины начала анализ проекта на предмет соответствия правам человека.

Накануне представители Венецианской комиссии во время визита в Киев рекомендовали Офису президента воздержаться от голосования за проект до получения выводов комиссии, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Вердикт Венецианской комиссии ожидается в середине декабря.

Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона №5599 нарушает конституцию Украины и способствует появлению цензуры в СМИ.