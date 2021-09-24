На днях правительство уволило председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и 3-х ее членов Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева. За более чем 3 года работы наблюдательный совет так и не смог внедрить хоть какие-то изменения на железной дороге, однако попал в десятки коррупционных скандалов. Однако, несмотря на это, стало известно, что кандидатуру Лещенко снова подали в наблюдательный совет.

Об этом заявил народный депутат, член ВСК по «Укрзализныце» Константин Бондарев.

По мнению нардепа, именно из-за бездействия Наблюдательного совета «УЗ» оказалась на грани банкротства. Более того, именно за период работы этого совета железная дорога набралась крайне невыгодных кредитов, которые буквально топят предприятие в долгах.

«Кредитный портфель "УЗ" составляет около $1,5 млрд. Только в этом году предприятие должно заплатить по кредитам $300 млн грн. В такой пропасти железная дорога оказалась из-за того, что руководство предприятия в селе купили кредитов на крайне невыгодных условиях. Например, кредит в "Ощадбанке", за который платится 12% годовых в долларах США. Нацбанк говорит о том, что ставка была только 7%. Возникает вопрос, А где же делись тогда 5% и куда смотрел в это время наблюдательный совет? Эти вопросы должны задавать уже правоохранители", - заверил нардеп.

Парламентарий возмущен тем, что при полном бездействии и колоссальных убытках предприятия, члены Наблюдательного совета тратили огромные средства на заседание на теплоходе «Волна». И все это происходило за счет государства, то есть налогоплательщиков.

«Одно выездное заседание на этом теплоходе обошлось бюджету в 600 тыс грн. Такой немалый чек набег за то, что члены Наблюдательного совета гуляли на широкую ногу – заказывали самый дорогой виски за 60 тыс грн за бутылку и изысканные сигары. Я не знаю, как можно объяснить эту наглость, особенно учитывая безумные убытки предприятия и отсутствие хотя бы вида какой – то работы с их стороны», - заявил народный избранник.

Константин Бондарев считает, что только полная перезагрузка Наблюдательного совета – это шанс наладить работы в «Укрзализныце». По его убеждению, нельзя допустить, чтобы члены из прежнего состава совета снова попали в «УЗ», иначе о реформировании концерна можно просто забыть.

«За время работы ВСК по "Укрзализныце" нам удалось узнать немало интересной, а иногда и шокирующей информации о железной дороге. Нюансов очень много, но основные проблемы - это коррупция и некомпетентный менеджмент. Всем известный борец с коррупцией Сергей Лещенко пришел работать на железную дорогу в 2019 году. Три года прошло, а коррупция никуда не исчезла: в 2020 году она достигла безумных 8 миллиардов гривен! Зато Лещенко вместе с коллегами покатался на «Волне» за наш с вами счет. Что-то слишком дорого обходятся нам эти «наблюдатели». Именно поэтому я уверен, если мы хотим результатов, мы должны полностью перезагрузить менеджмент «УЗ» и старым кадрам, которые продемонстрировали свою неэффективность и некомпетентность, там точно не место», – резюмировал Бондарев.

Как известно, Кабмин отказался от дальнейшего сотрудничества с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером, а также ее членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Сейчас в Наблюдательном совете остался только Адомас Аудицкас.

Ранее ВСК по Укрзализныце установила, что компания потеряла около 170 тысяч квалифицированных работников из-за низких зарплат. В то время как члены Наблюдательного совета получали в среднем от 300 тысяч гривен в месяц, а также получили более 20 млн грн компенсации. Как подсчитали в ВСК, Наблюдательный совет провела в 2020 году всего 32 заседания, из которых шесть были фиктивными, а на работу шести его членов потратили 50 млн гривен.

Однако, несмотря на все рекомендации ВСК, Министерство инфраструктуры вновь подало кандидатуру Сергея Лещенко в наблюдательный совет УЗ.