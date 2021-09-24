Поддержка закона об олигархах Игорем Коломойским ставит под сомнение эффективность самой идеи деолигархизации.

Об этом говорится в статье немецкого издания Deutsche Welle.

«Поддержали законопроект и бизнес-партнеры Коломойского из депутатской группы "За Будущее". Чудеса да и только! Однако трудно поверить в то, что эти люди переосмыслили свои подходы в политике. Более вероятно, что попросту законопроект с громким названием "антиолигархический" мало что изменит в отношениях политиков и олигархов», - говорится в статье.

Издание отмечает, что проект никоим образом не повлияет на Коломойского, который запросто обойдет требования этого закона.

"Взять хотя бы финансирование партий. Поддерживать политические силы деньгами олигархам из реестра СНБО будет запрещено. Вот только ни Игорь Коломойский, ни Дмитрий Фирташ, ни другие олигархи, как правило, лично партии и не финансируют. Крупнейшими спонсорами, например, "Слуги народа" в избирательный 2019 год, как следует из отчетов на сайте НАЗК, были вполне себе рядовые украинцы», - говорится в статье.

Напомним, 23 сентября Верховная рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента настояли на передаче проекта закона в Венецианскую комиссию, из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.

Выводы Венецианской комиссии по этому законопроекту ожидаются не позднее 15 декабря.