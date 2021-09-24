Менеджеры «Укрзализныци» должны быть уволены за доведение компании до критического состояния, а не переназначены, как предлагают сделать с Сергеем Лещенко.

Об этом написала народный депутат Украины, председатель парламентской временной следственной комиссии по расследованию ситуации в «Укрзализныце» Юлия Гришина на своей странице в Facebook, комментируя новость о том, что Министерство инфраструктуры предлагает снова включить Лещенко к Наблюдательного совета УЗ.

"Сказать, что члены ВСК были ошарашены новостью о том, что министр инфраструктуры рекомендовал вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет - ничего не сказать. А эта новость застала нас врасплох как раз во время заседания. Но так не будет! Это я адресую руководству «УЗ», Министерству инфраструктуры и Кабмину», - написала Гришина.

Она подчеркнула: нельзя оставлять в правлении «Укрзализныци» людей, которые довели компанию до того критического состояния, в котором она находится сейчас. Действующие ныне члены правления УЗ должны быть уволены, они не способны провести реформу компании и вывести ее из убытков.

«Мы сегодня четко понимаем, кто и когда довел» УЗ " до банкротства. Не будет так, что люди, которые должны сидеть в тюрьме - руководят национальной компанией и за счет средств налогоплательщиков закрывают дыры от коррупции и некомпетентности. Вопрос-почему до сих пор не уволен ни один член правления? Конкретного ответа мы не получили», - пояснила Гришина.

Как известно, Кабмин отказался от дальнейшего сотрудничества с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером, а также ее членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Сейчас в Наблюдательном совете остался только Адомас Аудицкас.

Ранее ВСК по Укрзализныце установила, что причинами кризиса в компании стали коррупция и неэффективное управление. Так, Государственная аудиторская компании производит оплату за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в "Укрзализныце" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен.

В то время как члены Наблюдательного совета получали в среднем от 300 тысяч гривен в месяц, а также получили более 20 млн грн компенсации. Как подсчитали в ВСК, наблюдательный совет провел в 2020 году всего 32 заседания, из которых шесть были фиктивными. Однако, несмотря на все рекомендации ВСК, Министерство инфраструктуры вновь подало кандидатуру Сергея Лещенко в наблюдательный совет УЗ.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.

В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния «Укрзализныци» Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.