Государственная компания «Укрзализныця» объявила тендеры на закупку 20 тыс. т дизельного топлива по формуле с привязкой к котировкам нефтепродуктов в порту Роттердам плюс затраты на доставку в Украину.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на систему ProZorro.

Железнодорожное предприятие сообщило о проведении четырех тендеров, каждый из которых предполагает поставку 5 тыс. т топлива.

Расчетная стоимость дизтоплива на этих тендерах установлена на уровне 28 833 грн за тонну. Окончательная цены будет определена на основании формулы с привязкой к европейским котировкам на момент отгрузки топлива и расхожов на доставку в Украину.

Издание отмечает, что по формуле «Роттердам+» Укрзализныця в этом году приобрела 95 тыс. т дизтоплива.

Более трети этого объёма – 36 тыс. т – отгрузил Кременчугский НПЗ (Полтавская область), производящий дизтопливо из украинской нефти компании «Укрнафта».

«Укрзализныця» является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. т.