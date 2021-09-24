Государственная компания «Укрзализныця» объявила тендеры на закупку 20 тыс. т дизельного топлива по формуле с привязкой к котировкам нефтепродуктов в порту Роттердам плюс затраты на доставку в Украину.
Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на систему ProZorro.
Железнодорожное предприятие сообщило о проведении четырех тендеров, каждый из которых предполагает поставку 5 тыс. т топлива.
Расчетная стоимость дизтоплива на этих тендерах установлена на уровне 28 833 грн за тонну. Окончательная цены будет определена на основании формулы с привязкой к европейским котировкам на момент отгрузки топлива и расхожов на доставку в Украину.
Издание отмечает, что по формуле «Роттердам+» Укрзализныця в этом году приобрела 95 тыс. т дизтоплива.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
Скончался журналист, которого два месяца искали всей Украиной: подробности трагедии
Гвоздева рассказала о самой "обласканной" паре на "Танцях з зірками": "В наших сезонах такого не было..."
Таисия Повалий показала "новое" лицо крупным планом: "Сначала не поняла, кто это..."
Экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном наряде показала себя во всей красе: "Какие роскошные ягодки"
Более трети этого объёма – 36 тыс. т – отгрузил Кременчугский НПЗ (Полтавская область), производящий дизтопливо из украинской нефти компании «Укрнафта».
«Укрзализныця» является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. т.