Частные ТЭС с начала сентября увеличили запасы угля на 15%, в то время как на государственных ТЭС они сократились на 20%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По состоянию на 24 сентября на ТЭС находится 813 тыс. т. С начала месяца общий запас угля увеличился на 10% или на 74 тыс. т.

При этом ТЭС частных компания за 24 дня сентября нарастили запасы на 14,5% (на 93 тыс. т), а государственные – снизили на 20% (на 19 тыс. т).

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США. Государственная «Центрэнерго» также законтрактовала поставки угля из США.