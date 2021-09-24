«Укрзализныця» постоянно повышает тарифы на перевозку, но при этом халатно относится к выполнению своих обязательств и не улучшает качество своих услуг. Об этом заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.



«Очередное повышение тарифов УЗ – это удар по угольной отрасли. Мы же отправляем уголь на наши тепловые электростанции через ж/д вагоны, для нас очень большой финансовый напряг и удар. Ведь угольная отрасль и так разбалансированная, добивать будем еще повышением тарифом», – рассказал Турманов.



К тому же, по его словам, регулярное повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой не означает улучшение качества предоставляемых услуг. В частности, «Укрзализныця» постоянно задерживает поставку вагонов



«Нам постоянно эта УЗ не поставляет вагоны. Постоянно. Вот на складах уголь скопился и его нужно реализовать, отвезти, выплатить зарплату… Вот такая ситуация с УЗ. Они только и знают, что повысить тариф. А как исполнять свои обязанности, они забывают», - объяснил Турманов.



Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу «Укрзализныци», а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.



В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к падению конкурентоспособности отечественной промышленности и тяжелым экономическим последствиям для экономики.



Напомним, 17 августа «Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября. Еще одно повышение тарифов запланировано на начало 2022 года. В результате тарифы на перевозку грузов первого класса вырастут почти в полтора раза.