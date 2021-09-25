Глава Венецианской комиссии Джанни Кукиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после голосования за законопроект об олигархах, и запросил предоставить в комиссию его текст для анализа.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины по итогу телефонного разговора, инициированного главой Венецианской комиссии.

«Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосован текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения», - говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно сообщению украинской стороны, Зеленский и Букиккио констатировали «единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы».

Пресс-релиз Венецианской комиссии обнародован не был.

Напомним, Венецианская комиссия начала проверку законопроекта об олигархах 15 сентября на предмет соответствия конституции и правам человека . Свое заключение она должна была предоставить до 15 декабря.

Однако, депутаты фракции «Слуги Народа» при поддержке групп «За Будущее» и «Довира», близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, отказались ждать выводов комиссии и приняли проект во втором чтении 23 сентября.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за непоправимых нарушений процедуры и возникших правовых коллизий.