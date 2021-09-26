Рябошапка подчеркнул, что закон никоим образом не увеличит поступления в бюджет
Закон об олигархах предоставит президенту Владимиру Зеленскому и подконтрольному его СНБО непредвиденные законом полномочия, являющиеся элементом узурпации власти. Как пишет Главком, такую оценку дал эксгенеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Если говорить о законе о деолигархизацию, что он дает людям: я открыл пояснительную записку, там слова «люди» или «человек» вообще нет. Там есть о президенте, о его карманный орган, и об увеличении полномочий президента – это чисто логический вывод, зачем президенту такие полномочия», – сказал эксгенпрокурор, комментируя заявку экс-министра финансов Александра Данилюка о попытке узурпации власти действующим президентом.
Рябошапка подчеркнул, что закон никоим образом не увеличит поступления в бюджет и не улучшит благополучие граждан.
Напомним, 23 сентября депутаты «Слуги народа» при поддержке групп «За Майбутнє» и «Довіра», близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.
24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, которая возникла во время принятия.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и что противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.
Закон об олигархах предоставит президенту Владимиру Зеленскому и подконтрольному его СНБО непредвиденные законом полномочия, являющиеся элементом узурпации власти. Как пишет Главком, такую оценку дал эксгенеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Если говорить о законе о деолигархизацию, что он дает людям: я открыл пояснительную записку, там слова «люди» или «человек» вообще нет. Там есть о президенте, о его карманный орган, и об увеличении полномочий президента – это чисто логический вывод, зачем президенту такие полномочия», – сказал эксгенпрокурор, комментируя заявку экс-министра финансов Александра Данилюка о попытке узурпации власти действующим президентом.
Рябошапка подчеркнул, что закон никоим образом не увеличит поступления в бюджет и не улучшит благополучие граждан.
Напомним, 23 сентября депутаты «Слуги народа» при поддержке групп «За Майбутнє» и «Довіра», близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.
24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, которая возникла во время принятия.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и что противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.