Повышение налогов, предлагаемое властью законопроектом №5600, не даст увеличения поступлений в бюджет на 30 млрд грн, на которые рассчитывают в правительстве

Об этом написал эксперт экономических программ Даниил Монин в своей колонке для GMK center.

Как объяснил экономист, министерство финансов готовило расчеты проекта, когда цены на украинское сырье в мире достигли максимальных отметок.

Однако с тех пор стоимость наших товаров рухнула вниз, а это значит, что выполнить доходную часть по бюджету вряд ли удастся.

«Основные поступления предполагались за счет руды. Но ее цена упала ниже $100/т. Удар по фермерам, которым хотят ввести минимальные налоговые обязательства и в 4-5 раз и увеличить минимальный налог на землю, по текущей версии, отложен до 2023 года. Налог на землю будет собираться в 2023 году по итогам 2022 года. НДС по строительству уже убрали. Возможно, государство сможет получить что-то от экологического налога. Но в целом, по моей оценке, максимум, что они смогут собрать, – это дополнительные 5–10 млрд грн», - объяснил Монин.

В то же время аналитик подчеркнул: власть может пополнить госбюджет за счет других инициатив, даже не повышая налоги для бизнеса. Так, по его оценке, в бюджете-2022 по текущим доходам, без дополнительных поступлений от №5600, есть резервы на 110 млрд грн.

«Это в первую очередь доходы от импорта: НДС, импортный акциз и пошлина. Есть резервы и по неналоговым доходам, минимум на 45-50 млрд грн. По моей оценке, на экономическую деятельность в текущем году будет потрачено около 250 млрд грн. А в консолидированный бюджет на 2022 год Минфин заложил всего 199 млрд, то есть на 20% меньше. Но, несмотря на это, он рапортует об увеличении на уровне госбюджета», - написал Монин.

Он подчеркнул: все экономические расходы, запланированные в проекте бюджета-2022, привязанные к законопроекту №5600, можно спокойно выполнить и без него. И иметь при этом базовый дефицит бюджета составит 2,2% от ВВП, что гораздо ниже того прогноза, который сделал Минфин.

Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти следует снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.