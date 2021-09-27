Металлургическая отрасль обеспечивает украинцев рабочими местами, а бюджет – налогами, поэтому задача правительства – защитить отрасль и запретить экспорт металлолома. Иначе металлурги столкнутся с дефицитом лома и начнут сокращать производство. О таком заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

«На днях у меня была встреча с представителями профсоюзов промышленных предприятий, в том числе и металлургии, и они бьют тревогу: в мире резко растет выплавка стали, и есть большая потребность нашего отечественного лома. Его всегда покупает не только Китай, но и соседняя через море Турция. И для того, чтобы Украина стала конкурентоспособной, правительству следует принимать меры для того, чтобы наш металлолом не шел за пределы государства», — рассказал Цымбалюк в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил, что металлургическая отрасль, которая сейчас страдает от нехватки лома - это крупные предприятия, на которых лежит большая социальная ответственность. Кроме того, использование лома – необходимое условие для декарбонизации, курс на которую взяла Украина.

«Металлургические предприятия являются и крупнейшими и налогоплательщиками, и теми, кто создает и рабочие места. Через это мы должны заботиться о своем производителя, и создать условия для того, чтобы лом, качественный лом, особенно черных металлов, оставался в государстве», - подчеркнул народный депутат.

Цымбалюк также напомнил, что в проекте бюджета на 2022 год не заложено ни копейки для того, чтобы поддержать отечественную промышленность.

«Из-за это профсоюзы металлургов требуют запретить временно лома за границу, чтобы таким образом стимулировать поддержку своей сталелитейной промышленности. Для того, чтобы люди не сокращали рабочие места. Конечно, за этой темой стоят те, кто сейчас собирают лом и вывозят массово за границу. Из-за этого без позиции государства, принципиальной профессиональной позиции правительства здесь не обойтись. Я думаю, что они прислушиваются к экспертам и к тем, кто сегодня представляет эту отрасль», — резюмировал Цымбалюк.

Ранее народный депутат Муса Магомедов сообщил, что из-за дефицита металлолома украинские предприятия уже начали сокращать производство и частично останавливать мощности.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят прибыли от продажи сырья за рубеж из-за манипуляций с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на офшорных счетах оставили не менее $8 млн.