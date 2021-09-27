Запас угля на государственной Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская область) составляет менее 2% от необходимого объема.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

На ТЭЦ находится около 0,6 тыс. т угля, чего достаточно на работы мене чем 1 день.

Напомним, критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ возникла в конце августа. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.
Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

ТЭЦ не имеет возможности продавать электроэнергию даже по себестоимости из-за решения НКРЭКУ.
Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.

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