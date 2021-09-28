Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» сравнил два законопроекта из антиолигархического пакета, заявив о том, что принятый закон – это лишь пиар, который не представляет реальной угрозы для олигархов.

Он отметил, что несмотря на разные рассматриваемые версии причин покушения на Сергея Шефира, в любом случае – это преступление, за которое виновные должны быть наказаны.

«Это дело серьезно повлияло на рассмотрение законопроекта об олигархах, который рассматривался в тот день. На самом деле это не законопроект — это пакет, который состоит из двух законопроектов», - говорит Бортник.

По его словам, если сравнить их, то законопроект непосредственно об олигархах, в котором есть определения термина «олигарх», критерии, санкции, предусматривается реестр – это всего лишь 10% этого пакета, а остальные 90% – это другой законопроект под номером 5600, который предусматривает серьезные изменения в Налоговый кодекс.

«Так случилось, что после этого обстрела законопроект об олигархах – красивый, громкий пиар-законопроект был принят достаточно быстро и большим количеством голосов, а другой, более важный законопроект, который нес реальные угрозы активам олигархов, не принят, и к рассмотрению его не приступили», - рассказал Бортник.

Политолог считает, что, возможно, сигнал, который передавали Шефиру, был услышан, поэтому он предположил, что отсутствие рассмотрения этого законопроекта могло стать элементом сговора.

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Также Politeka сообщала, что Голомша заявил о покушении на Шефира, что он глубоко сомневается, что это внутренние разборки, потому что внутренние разборки — это когда бросили взрывпакет.