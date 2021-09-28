Партнеры Украины в Европейском союзе и США обеспокоены возможными последствиями для демократии, которые создает скандальный законопроект об олигархах.
Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
"В течение последних дней имел ряд разговоров с партнерами Украины в ЕС и США. Там с тревогой восприняли последние события в украинском парламенте. События в Верховной Раде 23 сентября западные дипломаты расценили как отступление от демократии и парламентаризма. Американцы и европейцы обеспокоены возможной узурпацией власти в Украине и возвращением к авторитаризму времен Януковича», - сообщил нардеп.
Наливайченко подчеркнул, что европейских дипломатов откровенно удивляет демонстративное решение Украины не ждать выводов авторитетной Венецианской комиссии.
"Это, мягко говоря, противоречит публичной риторике о европейской интеграции и европейских ценностях. Такое откровенное пренебрежение рекомендациями стран-партнеров со стороны украинской власти очевидно будет иметь последствия. В том числе, может отразиться на поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины», - добавил Наливайченко.
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Как сообщалось, 23 сентября депутаты «Слуги народа» при поддержке групп «За Будущее» и «Доверие», близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и что противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.