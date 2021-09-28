В Трускавце депутатская фракция «Слуга народа» 1-2 октября не собирается обсуждать вопрос о замене руководителей комитетов Верховной Рады. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия. При этом он спрогнозировал, что в первой декаде октября произойдут кадровые ротации в Кабинете министров Украины, пишет «Зеркало недели».

«Я их (ротации -ред.) анонсировал к концу сентября. Чуть-чуть мы задерживаемся. Условно - это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, в том числе. И как раз, я думаю, по приезду будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты», - отметил глава фракции.

По данным журналистов, на выездном заседании будут обсуждать кадровые ротации – замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов. Точно потеряют свои портфели глава комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, а также глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха — они из орбиты Разумкова.

Кроме того, как утверждают источники в ВРУ, своих должностей могут лишиться глава Минсоцполитики Марина Лазебная, глава Минобороны Андрей Таран, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Недавно также стало известно, что преемников Абрамовскому уже нашли: среди кандидатов называют действующего заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ирину Ставчук; заместителя министра по вопросам цифрового развития Руслана Стрельца, и экс-министра экологии Остапа Семерака.

Напомним, Роман Абрамовский – один из из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Кроме государственной службы, он владеет крупным бизнесом в «зеленой энергетике» (ныне компании официально оформлены на жену). За прошлый год Абрамовский приумножил свое состояние на 2,1 млн грн, и теперь на его счетах - 34,2 млн», - пишут журналисты.