Повышение налогов, предложенное законопроектом №5600, будет иметь негативные последствия для экономики. Вместо того, чтобы увеличивать фискальную нагрузку, власть должна навести порядок с госпредприятиями и коррупцией на таможне. Об этом заявил председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко.

"Однозначно это не будет способствовать позитивным изменениям. Это осложнит ситуацию в экономике нашей страны. И это требует того, чтобы отклонили этот законопроект с рассмотрения и вернулись. Там есть, возможно, четвертая часть прописанных норм, которые бы имели положительное влияние. Но две трети этого закона вредят бизнесу», - отметил Козаченко.

По его мнению, законопроект №5600 должен быть отклонен. А правительство должно найти другие источники пополнения бюджета-в частности, путем преодоления коррупции на таможне и продажи убыточных государственных предприятий.

«У нас государственные предприятия миллиарды, триллионы гривен не по назначению используют. Наведите порядок в этой сфере. Приватизируйте 90% государственных предприятий, потому что это потеря бюджета, это уничтожение нашей экономики. Также надо точку ставить в таможенных скандальных проблемах, которые тоже не решаются, и мы теряем десятки и сотни миллиардов за счет этих противоправных действий при пересечении границы», - подчеркнул Козаченко.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес, отрицательно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.