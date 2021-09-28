«Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозки, хотя сервис постоянно ухудшается. Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак.



"Ситуация очень печальная. Впервые за почти полтора года УЗ в августе не смогла выполнить свои заявленные планы перевозок. Вследствие этого грузовладельцы и отправители грузов столкнулись с увеличением сроков доставки, кое-где срывом контрактов и повсюду ростом расходов. И более всего четким доказательством этого служит увеличение оборота полувагона в августе месяце на более чем на 15%», - рассказал Гусак.



По его словам, в начале текущего года и до июля оборот вагона составлял шесть суток, однако в августе он превысил семь, что является очень существенным ростом. Он подчеркнул: рост показателя оборота вагонов-это рост сроков доставки грузов, что негативно влияет на работу бизнеса.



"Это означает также брошенные поезда, которые неделями не могут доехать до своих потребителей. И это снижение на 15% свидетельствует о резком ухудшении операционной ситуации на УЗ», - отметил Гусак.



Он также отметил, что в первой половине сентября ситуация на УЗ с оборотом вагонов только ухудшалась. Однако УЗ все равно приняла решение об увеличении тарифа на перевозки, что бизнес воспринял как издевательство.



«Когда одновременно и повышают цены, а с 1 сентября, я хотел бы напомнить, что у нас в Украине были повышены тарифы от 8 до 50%, и одновременно с этим ухудшилось качество сервиса. Вследствие чего грузоотправители вынуждены нести дополнительные расходы. Не только грузоотправители, а все, кто пользуется железной дорогой», - пояснил Гусак.



По его мнению, УЗ позволяет себе такие шаги исключительно из-за того, что является монополистом на рынке железнодорожных перевозок, и бизнес вынужден платить необоснованно высокую цену за услуги низкого качества.



» Это вообще какой - то очень странный подход к бизнесу, который может позволить себе только монополист", - констатировал Гусак.



Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что с очередным повышением тарифов на грузовые перевозки по железной дороге должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь оно необоснованно.



В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.



Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что «Укрзализныця» находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессиональности руководства.