Основной причиной срыва подготовки к отопительному сезону стало непутевое государственное регулирование.

Об этом заявил народный депутат, экс-министр ЖКУ Алексей Кучеренко.

"Я убежден, что это абсолютно неправильная была тарифная политика, спровоцированная неэффективным и безответственным государственным регулированием. В электроэнергии государственная комиссия имеет 90% рыночной власти именно ее бестолковое регулирование и повлекла то, что тепловая генерация вовремя не имела возможности закупать уголь», - заявил Кучеренко в эфире телеканала «Украина24».

Нардеп пояснил, что ситуация с углем на складах хоть и улучшается, но до сих пор находится на критически низком уровне.

"Несколько подросли запасы угля на складах, но кардинально ситуация не изменилась. Все ровно они не успеют накопить нужный объем. Если -3 млн тонн по балансу не хватает, чтобы они не делать, их уже не накопить», - добавил Кучеренко.

Напомним, по данным «Укрэнерго», несмотря на саботаж со стороны «Укрзализныци», запасы угля на ТЭС с начала сентября запасы увеличились на 5,2%.

В июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.