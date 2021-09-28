Основной причиной срыва подготовки к отопительному сезону стало непутевое государственное регулирование.
Об этом заявил народный депутат, экс-министр ЖКУ Алексей Кучеренко.
"Я убежден, что это абсолютно неправильная была тарифная политика, спровоцированная неэффективным и безответственным государственным регулированием. В электроэнергии государственная комиссия имеет 90% рыночной власти именно ее бестолковое регулирование и повлекла то, что тепловая генерация вовремя не имела возможности закупать уголь», - заявил Кучеренко в эфире телеканала «Украина24».
Нардеп пояснил, что ситуация с углем на складах хоть и улучшается, но до сих пор находится на критически низком уровне.
"Несколько подросли запасы угля на складах, но кардинально ситуация не изменилась. Все ровно они не успеют накопить нужный объем. Если -3 млн тонн по балансу не хватает, чтобы они не делать, их уже не накопить», - добавил Кучеренко.
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Напомним, по данным «Укрэнерго», несмотря на саботаж со стороны «Укрзализныци», запасы угля на ТЭС с начала сентября запасы увеличились на 5,2%.
В июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.
Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.
В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.