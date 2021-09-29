Повышение тарифа на железнодорожные перевозки, запланированное в Министерстве инфраструктуры - экономически необоснованное и повредит развитию экономики Украины

Правительство должно проводить государственную политику: сначала реформировать компанию и создать независимого тарифного регулятора, и только потом повышать тарифы на перевозки. Об этом говорится в открытом письме УНПА «Укркокс» до министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Как сказано в письме, «Укркокс» обеспокоен Приказом министерства №418, которым предусмотрен рост тарифов на железнодорожные перевозки грузов первого класса в сумме почти на 30%, ведь такое существенное повышение непременно нанесет ущерб ведущим отраслям экономики Украины.

«Укркокс» считает, что не было законных оснований для принятия приказа, ведь рентабельность грузовых перевозок находится на достаточно высоком уровне и за последние годы составляла более 25%, что значительно опережает показатели соседних стран. Операционная прибыль от грузовых перевозок в 2020 году составил 11,1 млрд грн, но был использован для покрытия растущей убыточности пассажирских перевозок (которая, согласно официальной отчетностью УЗ, в 2020 году составила 13 млрд грн)», - отмечается в письме.

Кроме этого, подчеркивают в «Укркокс», рост тарифов на грузовые перевозки не был предусмотрен финансовым планом Укрзализныци на 2021 год, и не соответствовал методике расчета тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которая утверждена в УЗ.

«Также принятие Приказа №418 противоречит принципам регуляторной политики, поскольку в анализе регуляторного влияния не была проведена комплексная оценка приказа на другие отрасли экономики Украины, в том числе на рост транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно – не проведена оценка рисков сокращения производства целых отраслей. Не было представлено фактов относительно убыточности грузовых перевозок, и не была раскрыта себестоимость перевозок по видам грузов классов», - указывают в «Укркокс».

В письме напомнили, что 9 сентября Министерство инфраструктуры опубликовало очередной проект приказа, которым предусмотрен рост тарифов на перевозку грузов по железной дороге еще на 9%. Это решение в Ассоциации тоже считают экономически необоснованным.

«Нецелесообразно повышением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки перекрывать убытки других сегментов и операционные провалы на Укрзалізниці. В текущей ситуации необходимо проводить государственную политику, а не фокусироваться на выборочных неоднозначных решениях, которые в результате будут наносить ущерб ведущим отраслям и будут иметь негативное влияние на экономику Украины. Нужно проводить реформу Укрзализныци и создавать независимого регулятора, который обеспечит прозрачное формирование тарифов на услуги монополий в сфере транспорта. Такая политика будет направлена на улучшение экономической ситуации в стране», - подчеркнули в «Укркокс».

В Ассоциации выразили убеждение, что перед тем, как инициировать повышение тарифов, в первую очередь необходимо провести реформирование АО «Укрзализныця», прекратить практику кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, оптимизировать текущие расходы Укрзализныци и отменить налог на землю под железнодорожными путями.

Учитывая указанное, «Укркокс» обратился к министру Кубракова с просьбой отменить приказ №418, а также отозвать сентябрьский проект приказа, которым планируется дальнейшее повышение тарифов на перевозки.

Напомним, "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры решили в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% по 17.08.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Однако впоследствии они предложили повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

Ранее ВСК по УЗ, которая была создана в Совете, обнародовала отчет, согласно которому до критического состояния УЗ привели две главные причины – некомпетентное руководство и тотальная коррупция: только в 2020 году компания на криминальных сделках потеряла 8 миллиардов гривен. Согласно финансовому отчету самой УЗ, прибыль от грузовых перевозок в 1 полугодии этого года составил более 31 миллиарда гривен. Но компания зафиксировала убыток в 1,4 миллиарда.