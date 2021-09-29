Рост тарифа на передачу электроэнергии до 458,83 грн / МВт*ч приведет к катастрофическим последствиям в украинской промышленности

Поэтому необходимо, чтобы были выполнены нормы закона Украины №810, и в государственный бюджет на 2022 год были заложены средства, необходимые для нормальной работы НЭК «Укрэнерго», в размере 11 миллиардов гривен. Об этом заявила заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик во время публичного обсуждения проекта НАК «Укрэнерго» по повышению тарифа на передачу электроэнергии.

«По нашим подсчетам, рост тарифов на передачу - это плюс 30 млрд грн расходов по всей промышленности. Это катастрофическая ситуация для промышленности, уже речь даже не будет стоять о конкурентоспособности, здесь уже речь будет стоять о вообще наличие или отсутствие промышленных предприятий в Украине», - отметила Кулик.

По ее словам, ФРУ поддерживает позицию относительно выполнения закона №810, который предусматривает, что средства для «Укрэнерго» в размере 11 млрд грн должны быть заложены в государственном бюджете Украины.

«В случае повышения тарифа будут плохие последствия, в том числе для экономики и налоговой сферы, упадут поступления налогов в бюджеты разных уровней», - предупредила Кулик.

Как известно, НЭК «Укрэнерго» выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно усугубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.