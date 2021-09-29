Экспорт лома приводит к тому, что Украина теряет миллиарды, а металлургические заводы оказались под угрозой закрытия

Кабинет министров должен вмешаться и срочно ввести экспорт сырья, иначе под угрозой будут и социальные выплаты украинцам. Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк.

«С экспортом лома сложилась очень сложная ситуация. И уже не только представители металлургии бьют тревогу: в проекте бюджета заложены определенные суммы. И если не остановить отток металлолома, то эти суммы не поступят в бюджет», - предупредил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, до конца года из Украины могут вывести около 1,5 млн тонн металлолома, это примерно 2,5-3 млрд грн экспортной пошлины. А если бы этот лом был переработан в Украине, то бюджет получил бы почти 90 млрд грн.

"Вдумайтесь, какие потери государства! Более того: есть риски остановки нескольких металлургических заводов. А кто в этой теме, тот знает, что потом возобновить работу чрезвычайно сложно. Поэтому здесь нужно кардинальное решение Кабинета министров о моратории на вывоз металлолома», - подчеркнул Цимбалюк.

Он напомнил: если металлургическая отрасль окажется в трудном положении и начнет закрывать промышленные мощности, под вопросом окажутся социальные выплаты.

"Если бюджет будет терять средства, чем выплачивать социальным сферам? В том числе педагогам, медикам, бюджетникам и тому подобное. Поэтому это уже не узкопрофильные задачи, а задача всей власти. И мы на уровне ВР будем инициировать обращение в Кабинет Министров, чтобы все-таки был ограничен вывоз металлолома. Чтобы изначально обеспечить сырьем отечественные предприятия, которые создают рабочие места, платят налоги и эти налоги запланированы в доходную и расходную часть проекта бюджета», - резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее ОП «Укрметаллургпром» обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом ввести временный мораторий на вывоз металлолома из Украины, чтобы защитить украинскую металлургическую отрасль.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят прибыли от продажи сырья за рубеж из-за манипуляций с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на офшорных счетах оставили не менее $8 млн.