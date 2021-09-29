ГП "Гарантированный покупатель" реализовало электроэнергию с поставкой в сентябре-октябре 2021 года по самой высокой цене среди государственных компаний ПАО «Центрэнерго» и НАЭК «Энергоатом»

Об этом сообщило издание ExPro со ссылкой на анализ результатов аукционов по продаже электроэнергии на площадке «Украинской энергетической биржи».

В частности для поставки в октябре цена реализации ГП «Гарпоком» базового нагрузка была выше других госкомпаний на 12-22%.

В частности цена продажа «Гарпоком» электроэнергии с поставкой в октябре 2021 базовым нагрузкой оказалась на 22% выше за такую же цену «Центрэнерго» и на 12% - от цены base load «Энергоатома».

ГП "Гарантированный покупатель" 30 июля провел аукцион на котором поставка "базы «в течение сентября этого года была продана по средневзвешенной цене 1529 грн/МВт-ч, что на 15% больше средневзвешенной цены продажи»Центрэнерго".

В то же время ПАО «Центрэнерго» провело ряд аукционов, на которых базовая нагрузка с поставкой в сентябре было реализовано в диапазоне цен от 1240 грн/МВт-ч до 2215,3 грн/МВт-час.

Средневзвешенная цена продажи базовой нагрузки составила 1325 грн/МВт-ч на сентябрь.

НАЭК "Энергоатом" на сентябрь продавал базовую нагрузку по ценам 1230-1724 грн/МВт-ч, компания проводила соответствующие аукционы в течение периода с 18 мая по 17 августа, при этом средневзвешенная цена реализации base load с поставкой в сентябре составила 1541 грн/МВт-ч.

Также издание отмечает, что если сравнивать поставку базового нагрузки от этих же компаний в октябре этого года, то «Центрэнерго» обеспечило реализацию по средневзвешенной цене на уровне 1253 грн/МВт-ч, «Энергоатом» - 1369 грн/МВт-ч и «Гарантированный покупатель» - 1529 грн/МВт-час.