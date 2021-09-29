В программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай 24» политолог Андрей Багинский рассказал о венгерской помощи Украине до того, как начался языковой конфликт.

Политолог отмечает, что Венгрия вполне могла бы быть союзником Украины, ведь государства - соседи и принадлежат к одному региону. «Можно было бы действовать сообща, если бы мы были немножко гибче в нашей дипломатии, и не говорили бы просто, что вот мы обижены, нам что-то не дают, и давайте мы будем конфликтовать», - подчеркивает Багинский.

В частности, он вспоминает, что Венгрия могла обеспечить Украине определенные финансовые поступления, дать невозвратные кредиты. Но все это, подчеркивает гость программы, уже в прошлом, поскольку ранее была другая власть. Сегодня же, говорит он, ситуация другая: «Идет как бы глаз за глаз. Это уже момент некоего противостояния, это момент взаимного вспоминания обид».

Итак, Багинский заключает, что сегодняшняя риторика украино-венгерских отношений отнюдь не уменьшает дипломатический конфликт между странами. Эксперт также отмечает, что происходит в определенной степени обратный процесс. «Тут аргументом может быть любой выдернутый факт из исторического прошлого и так далее», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Багинский рассказал, что может сделать Украина в связи с запуском «Северного потока-2».

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