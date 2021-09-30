Для того, чтобы побороть катастрофическую коррупцию в Укрзализныце и вывести компанию из кризиса, необходимо назначить менеджмент, который имеет соответствующее образование и опыт работы на железной дороге
О таком заявил народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по УЗ Константин Бондарев, комментируя состояние железной дороги и представление журналиста Сергея Лещенко повторно на должность члена наблюдательного совета УЗ.
"Есть две основные проблемы в этой компании. Укрзализныця страдает от того, что нет нормального менеджмента профессионального с соответствующим образованием и опытом. Менеджмента, который мог бы сформулировать план проведения реформ. Другая составляющая – это уровень коррупции, который сегодня достигает вершин Эвереста вообще по размерам», - пояснил Бондарев в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, ВСК направила в правительство свои рекомендации по преодолению кризиса в УЗ. И прежде всего - должен быть в корне изменен подход к менеджменту компании и требованиям, которые к этому менеджменту относятся.
"Последние 5 лет 90% менеджмента компании - временно исполняющие обязанности. Я вам очень интересный факт приведу. Во время заседания ВСК мы пригласили уже нового руководителя компании и спросили, имеет ли он план реформы. А он сказал: нет, меня назначили только на 4 месяца, и если потом переназначат, то тогда я и буду заниматься будущими реформами, а сегодня мы решаем вопрос сегодня на сегодня. На вопрос, имеет ли он план выхода предприятия из кризиса, он ничего не ответил», - рассказал Бондарев и выразил удивление тем фактом, что нынешнее руководство УЗ никоим образом не планирует выполнять постановление правительства по реформе УЗ.
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Также он отметил, что народные депутаты удивлены попыткой Министерства инфраструктуры вновь назначить Сергея Лещенко в Наблюдательный совет УЗ, ведь за время первой каденции он не показал никаких результатов работы.
«Это переназначение возмутило всех народных депутатов! После этого, во время вопросов к правительству, премьера спрашивали, почему журналисты должны работать в этой компании? Что они там делают? Вообще, какие достижения господина Лещенко, чтобы продлевать ему контракт и платить по 300 тысяч гривен каждый месяц за бездействие? Именно его функцией было бороться с коррупцией, и он вообще не сделал ничего! Никаких предложений вообще мы не слышали за те последние несколько лет, когда он получал там заработную плату», - подчеркнул Бондарев.
Как известно, Министерство инфраструктуры рекомендовало Сергея Лещенко на должность члена наблюдательного совета УЗ.
В свою очередь Юлия Гришина заявила, что менеджеры «Укрзализныци» должны быть уволены за доведение компании до критического состояния, а не переназначены, и ВСК не допустит его возвращения на должность. Ранее Государственная аудиторская компания за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в "Укрзализныце" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Только в 2020 году, когда Сергей Лещенко был членом антикоррупционного комитета в Наблюдательном совете УЗ, коррупция при закупках достигла 8 млрд грн.