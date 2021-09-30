Для того, чтобы побороть катастрофическую коррупцию в Укрзализныце и вывести компанию из кризиса, необходимо назначить менеджмент, который имеет соответствующее образование и опыт работы на железной дороге

О таком заявил народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по УЗ Константин Бондарев, комментируя состояние железной дороги и представление журналиста Сергея Лещенко повторно на должность члена наблюдательного совета УЗ.

"Есть две основные проблемы в этой компании. Укрзализныця страдает от того, что нет нормального менеджмента профессионального с соответствующим образованием и опытом. Менеджмента, который мог бы сформулировать план проведения реформ. Другая составляющая – это уровень коррупции, который сегодня достигает вершин Эвереста вообще по размерам», - пояснил Бондарев в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, ВСК направила в правительство свои рекомендации по преодолению кризиса в УЗ. И прежде всего - должен быть в корне изменен подход к менеджменту компании и требованиям, которые к этому менеджменту относятся.

"Последние 5 лет 90% менеджмента компании - временно исполняющие обязанности. Я вам очень интересный факт приведу. Во время заседания ВСК мы пригласили уже нового руководителя компании и спросили, имеет ли он план реформы. А он сказал: нет, меня назначили только на 4 месяца, и если потом переназначат, то тогда я и буду заниматься будущими реформами, а сегодня мы решаем вопрос сегодня на сегодня. На вопрос, имеет ли он план выхода предприятия из кризиса, он ничего не ответил», - рассказал Бондарев и выразил удивление тем фактом, что нынешнее руководство УЗ никоим образом не планирует выполнять постановление правительства по реформе УЗ.

Также он отметил, что народные депутаты удивлены попыткой Министерства инфраструктуры вновь назначить Сергея Лещенко в Наблюдательный совет УЗ, ведь за время первой каденции он не показал никаких результатов работы.

«Это переназначение возмутило всех народных депутатов! После этого, во время вопросов к правительству, премьера спрашивали, почему журналисты должны работать в этой компании? Что они там делают? Вообще, какие достижения господина Лещенко, чтобы продлевать ему контракт и платить по 300 тысяч гривен каждый месяц за бездействие? Именно его функцией было бороться с коррупцией, и он вообще не сделал ничего! Никаких предложений вообще мы не слышали за те последние несколько лет, когда он получал там заработную плату», - подчеркнул Бондарев.

Как известно, Министерство инфраструктуры рекомендовало Сергея Лещенко на должность члена наблюдательного совета УЗ.

В свою очередь Юлия Гришина заявила, что менеджеры «Укрзализныци» должны быть уволены за доведение компании до критического состояния, а не переназначены, и ВСК не допустит его возвращения на должность. Ранее Государственная аудиторская компания за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в "Укрзализныце" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Только в 2020 году, когда Сергей Лещенко был членом антикоррупционного комитета в Наблюдательном совете УЗ, коррупция при закупках достигла 8 млрд грн.