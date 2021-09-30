Голосование за законопроект об олигархах произошло с вопиющими нарушениями законодательства и норм Конституции, за что президент Владимир Зеленский и так называемая монобільшість «Слуга Народа» должны понести ответственность.

Об этом заявила народный депутат ("Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Президент должен отвечать за свои нарушения закона и за нарушение закона его монобільшістю, которую он прессовал для того, чтобы этот закон, не дождавшись заключения Венецианской комиссии, которая пообещала, что будет этот вывод в декабре, рассматривал его и, по сути, принял решение и в преступный образ, и которые противоречат Конституции, и которые нарушают наши обязательства даже с точки зрения евроинтеграции и цивилизованного мира», - отметила нардеп в эфире телеканала «Україна24».

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что фракции парламента обжалуют антиконституционный закон в Конституционном суде.

"Есть возможность обратиться в Конституционный суд. И я думаю, что мы с коллегами из других фракций также будем обращаться в Конституционный суд», - добавила нардеп.

Она добавила, что закон об олигархах нужен власти как инструмент для передела рынка медиа, для определения олигархами одних людей и обогащения других.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определяли олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАЗК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.